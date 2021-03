Stefano D'Orazio, la vedova Tiziana Giardoni a Live: "Amadeus e Fiorello mi hanno chiamato"

15 marzo 2021 a

Il mancato ricordo a Sanremo di Stefano D'Orazio, l'ex batterista dei Pooh scomparso lo scorso novembre a causa del Covid, ha deluso molti suoi fan e la moglie, Tiziana Giardoni, in primis. Ospite di Barbara D'Urso nel salotto di Live su Canale 5, però, la vedova di D'Orazio ha rivelato che i due conduttori del Festival l'hanno chiamata per scusarsi personalmente: "Quando ho visto in scaletta che l'omaggio era previsto alle 2 di notte, non mi è piaciuta molto la cosa. Ma mi sono detta meglio di niente. Ho chiesto a mia mamma di resistere. Alla fine eravamo lì, non è successo. Ci sono rimasta malissimo, molto male - ha raccontato la Giardoni -. Sono stati molto carini Amadeus e Fiorello. Mi hanno chiamato, si sono scusati. Sono degli amici. Ho visto l’affetto e l’amore che la gente ha nei confronti di Stefano".

L'ex moglie di D'Orazio ha anche parlato del dolore per la perdita del marito cui è seguita, subito dopo, la morte del papà: "Era l’uomo della mia vita. Da quando se ne è andato è tutto molto triste. Non ho avuto il tempo nemmeno di piangere come volevo piangere. La sera che Stefano mi ha lasciato hanno portato mio padre in ospedale. Anche lui, dopo poco, è andato via. Ci hanno lasciato un vuoto immenso".

"E’ stato terribile. Lui era molto presente nella mia vita e in quella di molte persone. Era una persona speciale con la sua voglia di sorridere, di vivere. Ho tantissime persone che mi scrivono, che mi vogliono bene, che mi dimostrano quanto fosse grande", ha continuato Tiziana Giardoni. Che poi si è emozionata all’interno del drive in del programma, dove ha ripercorso i momenti più belli della storia d’amore con Stefano D’Orazio, "l’uomo più importante della sua vita".

