Isola dei Famosi, tra i "parassiti": Mediaset picchia durissimo sulla madre di Giulia Salemi

La figlia Giulia Salemi è stata protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove si è fatta notare soprattutto per la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli (“soffiato” a Elisabetta Gregoraci). Ora la madre Fariba Tehrani diventerà una naufraga dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda su Canale 5 a partire da stasera, lunedì 15 marzo. Lei e Ubaldo Lanzo saranno catapultati nella Parasite Island, dove non ci sarà alcun tipo di comfort: insomma, sarà subito un’esperienza particolarmente impegnativa.

Per questo c’è grande curiosità di conoscere Fariba e di vederla da vicino in condizioni così estreme: di lei non si sa molto, anche se è divenuta celebre sui social per alcune apparizioni nelle due edizioni del GF Vip in cui ha partecipato la figlia e per diverse ospitate nei salotti televisivi di Mediaset, in particolare quelli di Barbara d’Urso e Federica Panicucci. Adesso però arriverà un’esperienza da protagonista, in un reality molto impegnativo come l’Isola dei Famosi.

E chissà che in studio da Ilary Blasi non possa comparire già stasera proprio Giulia Salemi: stavolta i ruoli saranno capovolti, con la figlia che dovrà offrire supporto a distanza alla madre. Alla quale si è ormai capito che le telecamere non dispiacciono, nonostante sia un’imprenditrice da diversi anni.

