I Soliti Ignoti, Amadeus ferma la diretta: "Lo faccio sempre in un luogo diverso. In mutande sulla neve...", sparata da censura

17 marzo 2021 a

a

a

Siamo a I Soliti Ignoti, il programma di Amadeus in onda ogni giorno su Rai 1. Ed ecco che l'ospite vip e detective della puntata di martedì 16 marzo è il comico Uccio De Santis. Come ogni sera, la formula non cambia: in caso di vittoria, il montepremi andrà all'Istituto Spallanzani di Roma. Missione, in questo caso, fallita: la puntata si è infatti chiusa con un nulla di fatto, De Santis non è riuscito a smascherare il parente misterioso.

"Numero 5". Maurizio Mattioli fa calare il gelo da Amadeus: "suicidio" a un passo dal trionfo, ma perché?

Ma non è questo il punto. Al contrario, ha fatto parlare, e ridere, un'uscita di uno dei concorrenti della puntata de I Soliti Ignoti. Una frase che ha fatto sobbalzare Amadeus. Trattasi dell'ignoto numero cinque, che una volta interpellato, nel momento di fornire gli indizi ha esordito così: "Il luogo dove lo faccio cambia di volta in volta". Amadeus, incredulo, si inserisce a tempo record e lo ferma: "Di cosa sta parlando? Ci sta rivelando qualcosa della sua vita privata?".

"Ma chi ti ha detto di dirlo?". Soliti ignoti, Amadeus sconcertato fa calare il gelo in studio

A quel punto, l'ignoto lo rassicura. Ma la pezza è quasi peggiore del buco. "È inerente al mio lavoro... Ho sorpreso tutti quella volta che sono uscito in mutande sulla neve". Insomma, insiste. E Amadeus infatti replica: "Vedere però... lei ci ritorna... lei esce in mutande sulla neve come hobby?". Risate in studio. Ma niente da fare, come detto nonostante gli indizi piccanti, Uccio De Santis non è riuscito a indovinare il lavoro del concorrente, il quale era un organizzatore di feste. E il parente misterioso era proprio quello dell'ignoto numero cinque, quello della gaffe... piccante. Per il montepremi, insomma, se ne riparla nella puntata di questa sera.

"Vuole una foto". Colpo basso di Amadeus al notaio: la signora vorrebbe sotterrarsi, passionaccia svelata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.