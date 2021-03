Isola dei Famosi, Akash Kumar in guai enormi: "Ecco come raggirava le donne". Un terremoto, spuntano sms compromettenti

17 marzo 2021 a

L’Isola dei Famosi è iniziata soltanto da un paio di giorni, eppure già si sprecano le indiscrezioni e le segnalazioni su un concorrente in particolare. Si tratta di Akash Kumar, che nel corso della prima puntata ha subito avuto un battibecco con Tommaso Zorzi. Stavolta, però, l’opinionista scelto per affiancare Ilary Blasi nello studio di Canale 5 non c’entra nulla: sui social Deianira Marzano ha rivelato di essere venuta a conoscenza del fatto che il modello avrebbe preso in giro tante donne prima della sua partecipazione all’Isola.

E adesso tutto starebbe venendo a galla, tanto che l’influencer ha pubblicato sui social alcuni messaggi di donne che testimoniano di essere state raggirate da Akash in questi ultimi anni. “Lui ha preso in giro un po’ di donne e sapete che io questa cosa non la posso tollerare. Mi hanno scritto delle persone serie”, ha dichiarato la Marzano. La quale ha poi rivelato di aver conosciuto personalmente il modello, che in uno di questi incontri le avrebbe addirittura confidato di aver subito attacchi razzisti.

A questo punto, però, Deianira non è molto sicura che Akash abbia detto la verità, ipotizzando che abbia messo in mezzo il tema del razzismo solo per far leva su di lei ed essere tutelato sui social: “Mi ha presa in giro facendo leva sulla mia buona fede. Diceva di essere un bravo ragazzo e che aveva subito razzismo. Era solo un modo per evitare che io parlassi di queste segnalazioni”.

