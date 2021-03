Detto Fatto, Bianca Guaccero sconvolta abbandona lo studio: "Siamo tutti un po' così". Pubblico incredulo

17 marzo 2021 a

Bianca Guaccero spiazza tutti. La conduttrice di Detto Fatto, programma di Rai 2 è arrivata al punto di lasciare lo studio. Tutta colpa di Jonathan Kashanian che, nella sua rubrica la SuperClassifica, ha parlato di tutte "Le stranezze dei vip". E tra i vari personaggi noti c’è finito anche lo chef del programma Beniamino Baleotti. Proprio dopo la sua esibizione con l’arpa, Jonathan ha fatto una battuta suggerita dagli autori sugli Spaghetti alla Chitarra. "Oggi siamo tutti un po’ così", ha commentato la Guaccero allibita prima di lasciare il salotto.

Dopo il siparietto la conduttrice ha aiutato lo chef Baleotti con la preparazione delle Lasagne. Peccato però che, durante i vari passaggi in cui lo chef cercava di spiegarle come fare, la conduttrice abbia commesso vari errori tanto che i due sono stati costretti a fermarsi per le risate. "Non è preparata questa cosa come si può vedere - si è giustificata con i telespettatori - altrimenti non mi sarei messa queste maniche” "Sei un disastro ma un guazzabuglio dietro l’altro alla fine ce l’hai fatta", ha a sua volta replicato il cuoco mentre la Guaccero proseguiva: "Al più presto faccio uno studio intensivo su come si prepara al meglio la pasta sfoglia".

Nella puntata precedente la conduttrice si era appellata a Leonardo Pieraccioni: "È una vita che te lo chiedo ma tu niente” così si è dichiarata la showgirl all’attore chiedendogli di fare un film insieme. La bella Bianca ha sottolineato che ha ormai 40 anni e che non vorrebbe aspettare altri 40 anni prima di recitare al fianco di Pieraccioni. Chissà se l'attore risponderà all’appello disperato.

