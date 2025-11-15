Affari Tuoi, sospetti sulla partita: "Questa sera...", cosa non torna

Qualcosa non torna ai telespettatori di Affari Tuoi. In molti non hanno potuto fare a meno di notare che quella in onda sabato 15 novembre su Rai 1 è "una puntata flash". "Oggi super flash perché sennò la generalissima Milly si arrabbia", c'è chi scrive su X. E ancora: "Puntata flash", "Stasera la partita sta durando meno". Veloce o meno per Asia, la concorrente della Liguria, la partita non è andata benissimo.

In men che non si dica la ragazza fa fuori molti dei pacchi blu. E anche su questo il pubblico non si risparmia: "Il fatto che siano contenti di aver perso tutti i soldi mi fa pensare che di soldi ne abbiano tanti e, per la regola non scritta del programma, porteranno sicuramente a casa dei soldi", "Si va alla regione mi sa, troppo presto per togliere 5 pacchi di fila", "Madò che tragedia", "Doveva giocare il padre Che cecchino e che occhio", "Questa ragazza è un sole addirittura ride anche quando escono le cifre alte piccina".