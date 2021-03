I Soliti Ignoti, Piero Pelù sfotte Amadeus e il conduttore ci resta di sasso: "Non mi piace", "lo confermi?". Cortocircuito su Rai 1

18 marzo 2021 a

Piero Pelù è stato un magnifico “detective” ai Soliti Ignoti, il game show in onda su Rai1 e condotto da Amadeus. Il quale è tornato nel suo habitat naturale dopo aver diretto e condotto il Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo: smaltito lo stress e le tensioni per un’edizione che ha comunque ottenuto un buon successo, a dispetto di tutti i problemi e le polemiche, Amadeus è tornato ai Soliti Ignoti e ha subito dato spettacolo con la complicità di Pelù.

Nonostante un’ottima indagine generale, l’artista - che ha colto l’occasione anche per presentare il suo libro autobiografico Spacca l’infinito - non è riuscito a indovinare il parente misterioso e quindi a vincere il montepremi che sarebbe andato, come ogni sera, all’Istituto Spallanzani di Roma. A un certo punto si è però verificato un siparietto molto curioso: il co-fondatore dei Litfiba ha chiedo un indizio a uno degli ignoti, che ha risposto “non mi piacciono le alici sulla pizza, soprattutto nelle foto”.

A quel punto è stato chiaro a tutti che si trattava della stilista di piatti, ma Pelù ha spiazzato Amadeus con una risposta inesatta: “Visto che parla di alici, di mare… pratica kite-surf”. A questo punto il conduttore di Rai 1 è rimasto allibito e ha chiesto: “Vuoi confermare?”. Pelù allora si è accorto che Amadeus non aveva colto la sua battuta, replicando divertito: “Ovviamente stavo scherzando, lei è la stilista di piatti”. Il padrone di casa è scoppiato a ridere: “Oddio ci avevo creduto”.

