Striscia la Notizia, Gerry Scotti: "La pomatina lenitiva dei politici...", ma viene interrotto. Cala il gelo in studio

18 marzo 2021 a

La rubrica del “Vespone”, l’imitazione di Bruno Vespa magistralmente condotta da Gianpaolo Fabrizio, è tornata in onda nel corso della puntata di Striscia la Notizia di giovedì 18 marzo. Prima, però, Gerry Scotti ha fatto impaurire Francesca Manzini per alcune dichiarazioni che sembravano voler andare a parare in una direzione piuttosto ambigua. “Lo sai che i politici oltre ai gel disinfettanti devono portarsi dietro anche una pomatina lenitiva?”, ha dichiarato il conduttore del tg satirico, venendo interrotta dalla collega di bancone: “Gerry, ti prego, fermati…”.

A quel punto Scotti ha fatto un sorriso che è stato tutto un programma, facendo capire di aver a sua volta compreso cosa pensava la Manzini, e ha chiarito subito: “No, non oserei mai! La pomatina è per le punture del nostro Vespone”. E poi ha lanciato il servizio, in cui si vede Gianpaolo Fabrizio andare alla carica di Matteo Ricci del Pd. “Com’è che sono passati tre giorni da quando Enrico Letta è stato eletto segretario e ancora non lo avete fatto fuori?”, ha esordito il Vespone.

Il quale ha poi gradualmente alzato il tiro contro il povero dem: “Si può dire che ci avete preso gusto a stare senza segretario? Non potevate prenderne uno anche come leader? Letta è forte… fa ridere da pazzi, un grande comico. Però bisogna ammettere che è stato votato quasi all’unanimità, è vero che quasi tutti hanno votato col pugnale alzato?”.

