Avanti un altro, Paolo Bonolis scherza con un concorrente: "Appena c'è un cadavere...". Pesantissima allusione a una collega

Oggi, venerdì 19 marzo, in Avanti un altro Paolo Bonolis ha avuto come concorrente una laureata in giornalismo investigativo e cronaca nera (oltre che scrittrice di racconti erotici). Saputa la laurea, Paolo Bonolis ha fatto una battuta su Storie Italiane e Barbara d’Urso: “E’ il paradiso di alcune trasmissioni televisive. La prendono subito dalla d’Urso o a Storie italiane. Appena c’è n cadavere arrivano come le mosche”.

Dopo questa battuta su Storie Italiane (in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, con Eleonora Daniele) e di Barbara d’Urso (che con Pomeriggio 5 viene prima di Avanti un altro), Paolo Bonolis si è fatto spiegare dalla concorrente qualcosa in più sui racconti erotici che è solita scrivere sul suo blog (oltre a narrarli a voce in un podcast). Ma sul più bello la pubblicità. Sollecitato dagli autori Bonolis se n’è uscito con un sincero: “Datemi un attimo di tregua. Ho 60 anni, mi sto a ingrifa’ un attimo. Non mi concedono nulla”.

In seguito a questa piccola e simpatica gag offerta da Paolo Bonolis, la concorrente gli ha fatto una confessione molto intima: “Ti amo da quando ero piccola”. Pronta la reazione scherzosa del conduttore: “No, però così andiamo nel penale”. Intanto il contratto con Mediaset di Bonolis andrà in scadenza il 31 dicembre e stando alle recenti indiscrezioni non ci sarà un rinnovo con Mediaset. Ed opo diverse stagioni televisive trascorse con successo a Cologno Monzese, il conduttore romano sarebbe quindi in procinto di lasciare a fine anno.

