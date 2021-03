Verissimo, il racconto commosso di Elisabetta Canalis: "Ho lasciato tutto per mio marito". E sul vaccino dice...

Francesco Fredella 20 marzo 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis si racconta a Verissimo. E lo fa senza segreti. Riavvolge il nastro dei ricordi parlando della sua vita e delle scelte prese negli ultimi anni. "Abbracciare mia mamma è stato bellissimo, anche se ci siamo sempre tenute in contatto", ha detto. La lontananza, per lei che vive a Los Angeles, è difficile da digerire, anche se oggi ci sono diversi strumenti che "all'epoca dei nostri genitori non c'erano, come FaceTime, dice nel salotto di Silvia Toffanin. La Canalis si è vaccinata contro il Covid negli Stati Uniti, dove vive da molti anni. "Sono molto contenta di averlo fatto. Il confronto con l’Italia è stato un po’ amaro, siamo davvero in ritardo rispetto agli Stati Uniti", puntualizza.

"Mi sono curata": Ornella Vanoni e l'ombra della depressione, il racconto privato a Verissimo

Poi parla di suo marito, Brian Perri. E dice: "Non penso ci sia una persona migliore di lui. Io mi sono sposata con una persona che vive in un altro Paese, lasciando la mia nazione, il mio lavoro, i miei amici. Oggi sento di avere comunque fatto la scelta giusta, nonostante mi manchi la mia famiglia e mia mamma non riesca a vedere mia figlia Skyler crescere. Lei si sente italiana e lo sottolinea con orgoglio”.

"Tu e Piersilvio Berlusconi dove...". La Vanoni lo ha detto davvero: domanda troppo esplicita, la Toffanin in totale imbarazzo

La Canalis si commuove quando ricorda suo padre Cesare. Ma anche al pubblico a casa è difficile trattenere le lacrime quando dice: "Skyler (sua figlia) racconta all'asilo che gioca tanto con nonno Cesare, tanto che la sua maestra pensava che fosse ancora vivo. Ma lui non c’è più, le ho spiegato. Eppure Skyler si ricorda tutto di lui, anche se era molto piccola".

"È stato drammatico". Luca Ward, dal suo passato un racconto tremendo: "Si arrese a una pesante dipendenza dall'alcol"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.