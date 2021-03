Amici 2021, Belen Rodriguez furiosa per la battuta a Stefano De Martino. Come massacra Pio e Amedeo

21 marzo 2021 a

a

a

Belen sbotta e tuona dopo lo sketch di Pio e Amedeo ad Amici di Maria De Filippi. In studio c’è Stefano De Martino, visibilmente imbarazzato. “Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti?”, dice Amedeo riferendosi al nuovo fidanzato di Belen (che è in dolce attesa).

"Ah, non è tuo? È che Belen...". Imbarazzo totale, cosa scappa detto al duo comico: De Martino spiazzato, la De Filippi costretta a intervenire

Gelo in studio. De Martino sembra abbastanza imbarazzato, a tal punto da non rispondere. Ma oggi Belen risponde con una foto che sembra alludere a quell’episodio. “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”, scrive la showgirl pubblicando la foto di una saponetta.

"Non si può". Maria De Filippi scappa, gli ospiti costretti a fermarla: in studio la più terrificante delle paure. Ed è subito panico generale

La rottura tra De Martino e Belen, dopo il riavvicinamento, è rimasta avvolta nel mistero. I due, dopo la fine burrascosa del matrimonio, erano ritornati insieme per la gioia dei fan e di Santiago (il loro figlio). Adesso, però, Belen vuole tornare a sorridere e lo fa con Antonino Spinalbese: tra loro è stato un colpo di fulmine. Adesso stanno per diventare genitori.

"Alla faccia del Covid...". Belen Rodriguez, girano video pesantissimi. Il ballo sexy che scatena la slavina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.