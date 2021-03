Live Non è la d'Urso, Dayane Mello contro Francesco Oppini: "la figura di m*** la fa lui"

22 marzo 2021 a

a

a

L'uscita di Dayane Mello dalla Casa del Grande Fratello, ha inizialmente tenuto la showgirl distante dai salotti televisivi. Tuttavia, come riporta lanostratv, la Mello ha rotto il silenzio ieri sera, domenica 21 marzo, a Live Non è la d'Urso, in onda su Canale 5. Al centro della questione anche il rapporto complicato con Rosalinda Cannavò, che la modella brasiliana descrive con parole di astio: "mi prosciugava le energie". Tra le polemiche anche le nomination scelte dalla Cannavò: "lei giocava un po' contro di me, buttava fuori le persone a cui mi sono affezionata" ha detto la showgirl.

"Sono deluso da te". Stefania Orlando, a due settimane dalla fine del GfVip la pugnalata privatissima del fratello

L'ex concorrente del Grande Fratello aggiunge di non aver visto recentemente Rosalinda, dato che "fa la vita da findazata". Senza peli sulla lingua, Dayane Mello confida anche un retroscena con Francesco Oppini, il cui padre in una diretta Instagram con il figlio avrebbe usato un linguaggio poco carino nei confronti della modella. "Ho provato una sensazione di tristezza verso questi due uomini" prosegue la Mello "Francesco ha una mamma stupenda che supporta le donne. Ma lui fa questi commenti con cattiveria nei miei confronti. La figura di m**da la fa lui, non io" ha affermato.

"È stato drammatico". Luca Ward, dal suo passato un racconto tremendo: "Si arrese a una pesante dipendenza dall'alcol"

In conclusione, Dayane Mello viene incalzata riguardo al suo rapporto con l'attore di hollywood Leonardo Di Caprio. I due sono stati paparazzati al mare, in atteggiamenti che potevano essere interpretati come un flirt. Dayane ci tiene a chiarire il suo rapporto con Di Caprio: "siamo amici, con lui non c'è mai stato niente" ha detto disinvolta. La Mello ha inoltre confidato di conoscere l'attore da quando aveva 19 anni e che non lui ha partecipato alle feste più belle. Una compagnia di un certo calibro quella della modella brasiliana, che non sembra rimpiangere nemmeno più di tanto l'uscita dalla Casa. Lei che all'inizio della competizione era considerata come una delle papabili vincitrici.

Dramma nel dramma per Patrizia Pellegrino: la lotta contro il cancro e quella brutta malattia della figlia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.