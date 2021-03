Benedetta Parodi, disastro prima ancora di partire? Voce clamorosa a Rai2: salta, con chi la sostituiscono

22 marzo 2021 a

Sarebbe saltato lo "sbarco" di Benedetta Parodi a Rai due. Secondo quanto ha riportato TvBlog.it sembra che la conduttrice non abbia trovato un accordo con la società di produzione del programma. Ma in Rai si farà a meno di lei. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il programma di cucina andrà comunque in onda sulla seconda rete nazionale con una nuova conduttrice. Di chi si tratta? Di Simona Ventura, secondo quanto ha rivelato in anteprima Santo Pirrotta a Ogni Mattina su Tv8.

Secondo lui, sarà proprio la Ventura a prendere il posto di Benedetta Parodi alla conduzione di Senti chi mangia su Rai 2: “Questa volta la vedremo spadellare in cucina…”, ha annunciato. Sempre secondo Santo Pirrotta mancherebbero giusto gli ultimissimi dettagli per trovare un accordo tra Simona e la produzione del nuovo programma.

Santo Pirrotta ha anche rivelato che Simona Ventura vorrebbe un programma con più sketch e risate. Si tratterebbe di un ritorno ai fornelli per la conduttrice, visto che ha già condotto un programma sul web proprio sulla cucina. Quindi per lei l'argomento non è nuovo. Pirrotta a Ogni Mattina su Tv8 ha anche svelato che il presunto nuovo programma di Simona Ventura dovrebbe andare in onda su Rai2 una volta a settimana la domenica mattina.

Non ha nulla da temere Antonella Clerici perché la nuova trasmissione di cooking condotto dalla Ventura e non più dalla Parodi, il cui ritorno in Rai pare essere saltato, andrà in onda solo una volta a settimana e non farà concorrenza al suo programma di cucina. Insomma, “Antonella Clerici non deve temere, può davvero stare tranquilla". Non ha rivali.

