Mattino 5, Federica Panicucci: "Ilary Blasi? È stata...", scoppia un grosso caso all'Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi sta iniziando a carburare: in occasione della terza puntata, andata in onda lunedì 22 marzo, non sono mancate le polemiche. In particolare quella nata tra Ilary Blasi e Akash Kumar, che ha deciso di non rimanere a Parasite Island dopo essere stato inizialmente eliminato dal pubblico, tra l’altro con oltre il 70 per cento dei voti. A Mattino 5 la padrona di casa Federica Panicucci si è soffermata sul caso del modello, che non ha voluto sentir ragioni e ha preferito tornare direttamente a casa. “Prendi il tuo sacchetto e vai”, sono state le ultime parole di una Blasi un po’ stizzita dall’atteggiamento di Akash, che ha gettato al vento una grande occasione.

La Panicucci ha dato ragione alla collega, anche se ha ammesso che “è stata lapidaria”. Poi ha aggiunto che “l’Isola era una chance lavorativa, si scelgono personaggi piuttosto che altri e francamente un po’ dispiace”. Gli ospiti presenti in studio sono stati d’accordo con lei: tutti hanno sottolineato e ribadito che l’Isola è un reality molto seguito e gettonato, in tanti avrebbero voluto essere al posto di Akash e accettato di proseguire l’avventura anche in condizioni estreme, come previsto dalla Parasite Island.

Anche se probabilmente il percorso del modello non sarebbe durato tanto, dato che non era riuscito a fare per nulla breccia nel cuore dei telespettatori durante la prima settimana dell’Isola. Nel corso di Mattino 5 è intervenuta anche Arianna David, che ha criticato duramente Akash: “Belli come lui ce ne sono tanti, ho visto un’arroganza estrema, non si può partire per un reality in questo modo”.

