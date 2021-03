Stefania Orlando, "mi sono presa dei giorni per me": crisi col marito? Come stanno le cose

Francesco Fredella 24 marzo 2021 a

a

a

Non chiamatela crisi. E neppure pausa di riflessione. Stefania Orlando e suo marito Simone Gianlorenzi sono uniti più che mai. Eppure sui siti, ancora non si sa per quale motivo, i due sono stati al centro di una gigantesca fake news. Ora la Orlando, in un’intervista a Super Guida tv, racconta chiaramente: “Non siamo in crisi”. E mette la parola fine a tutta la vicenda. “Con Simone non c’è nessuna crisi e in questo momento è qui accanto a me. Ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto. Per una serie di situazioni ho deciso di allontanarmi un po’ dai social anche perché dopo che sono uscita dalla casa sono stata molto presente. Mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza”, racconta la Orando.

"Televoto sospeso". Brutte voci sulle "procedure illegali": Giulia Salemi-Stefania Orlando, cosa proprio non torna

Nessun attrito. Nessuna crisi. Forse l’esigenza, dopo sei mesi di Grande Fratello vip, di ritrovare le energie. Senza il frastuono dei social, e dei messaggi legati a questo mondo.

"Non ci vede più". Stefania Orlando, lo strazio appena fuori dal GfVip: l'incontro che la fa crollare in lacrime

Anche Simone, che ha sempre difeso sua moglie durante il Grande Fratello vip, ha detto di essere felicissima con suo marito (che è un musicista molto apprezzato nel panorama italiano e che ha un’anima rock pura). Ora spunta anche un brano che la Orlando sta per lanciare. Di cosa si tratta? Sicuramente diventerà virale. “Un videoclip non ci sarà alcun protagonista del Grande Fratello Vip. Sarei felice se poi qualcuno dei coinquilini vorrà partecipare. Per il momento però non è previsto un loro coinvolgimento”, racconta a Super Guida tv.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.