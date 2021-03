Domenica In, il vip fatto a pezzi da Mara Venier: "Prima mi ha pregato per un'ospitata. Poi...". Fuori tutto, accuse imbarazzanti

25 marzo 2021 a

a

a

Mara Venier cambia idea e si tiene stretta la sua Domenica In. Niente addio alla conduzione del programma di Rai 1, come invece aveva confessato. "Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero. Quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara", ha poi raddrizzato il tiro parlando con Il Messaggero.

Le novità però non finiscono. Non solo Domenica In si prolungherà fino a giugno per una decisione del direttore di rete Stefano Coletta. Ma la conduttrice finirà anche in prima serata. L'appuntamento è quello con Lo Zecchino d'Oro. Trasmissione rimandata lo scorso novembre a causa del coronavirus e che vedrà l'affiancarsi della Venier con Carlo Conti. I progetti nel cassetto contano anche un libro. Il titolo è già deciso: Mamma ti ricordi di me?. All'interno infatti il tema sarà quello dell'Alzheimer. "È un dolore troppo grande - ha frenato - non sono nemmeno convinta di volerlo finire”.

Poi spazio alle rivelazioni. Durante l’intervista la conduttrice ha svelato che il manager di Mahmood l’aveva pregata per un’ospitata a Domenica In, poi avrebbe cancellato tutto il venerdì prima: “Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”.

