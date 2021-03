Verissimo, Daniele Scardina: "Diletta Leotta? Era una storia vera", il sospetto che gela la Toffanin

27 marzo 2021 a

Daniele Scardina è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, andato in onda sabato 27 marzo su Canale 5. Il noto pugile italiano si è raccontato a 360 gradi tra vita privata e professionale: infatti la conduttrice di Mediaset ha parlato con lui non solo dei successi sportivi, ma anche dei suoi aspetti meno conosciuti, come il legame profondo con la madre. Non poteva però mancare la domanda su Diletta Leotta, con la quale ha avuto una storia d’amore.

Adesso la conduttrice di Dazn è impegnata con Can Yaman, l’attore turco che ha imperversato su Canale 5 con una soap turca che lo ha reso famoso anche in Italia. Su di lui e la Leotta il gossip è impazzito da mesi, addirittura c’è chi sostiene che i due siano stati colpiti da un tale colpo di fulmine che starebbero già pensando al matrimonio. “Come va l’amore?”, ha chiesto la Toffanin a Scardina. “Ora sono molto focalizzato su di me e sul mio percorso - ha risposto il pugile - mi fa sentire una persona felice in questo momento”.

Poi la padrona di casa ha tirato in ballo la Leotta e Scardina non si è sottratto: “Quella con lei è stata una storia bellissima, eravamo complici in tutto, eravamo veri. Era una storia vera, è stato un bel periodo”. Che il pugile abbia voluto lanciare una frecciatina alla sua ex? Sono molti gli esperti di gossip che ritengono che la storia tra Can Yaman e Diletta sia una grossa montatura. “Ero innamorato - ha aggiunto Scardina - non ci sentiamo più però io le voglio bene e la rispetto tantissimo per la donna che è. Fidanzata? Spero che sia felice”.

