Domenica In, sconcertante gaffe di Mara Venier: Vladimir Putin? Non proprio, cosa le esce di bocca: gelo in Rai

Vaccino, coronavirus, bollettini. La prima parte di Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, è sempre dedicata a un approfondimento sulla pandemia. E la puntata di oggi, domenica 28 marzo, non fa assolutamente eccezione. Anche perché il tema è caldissimo. Si pensi per esempio alle vicissitudini relative ad AstraZeneca, siero che quando viene nominato fa storcere il naso alla mitica Zia Mara: prima gli effetti collaterali, poi le fiale nascoste.

Ma non solo. A Domenica In, con gli ospiti Pierpaolo Sileri ed Alessandro Sallusti, si parla anche delle difficoltà della campagna vaccinale in Lombardia e delle prospettive a livello nazionale: quando saremo liberi? Quando raggiungeremo un livello di vaccinati sufficiente per raggiungere una sorta di immunità di gregge? Domande su cui è possibile spendersi in ipotesi senza però avere assolute certezze. Per inciso, il commissario Ue Thierry Breton sostiene che l'immunità a livello europeo sarà raggiunta il prossimo 14 luglio: staremo a vedere.

E su Rai 1, ovviamente, si parla anche di Sputnik, il vaccino russo al centro di guerre politiche e che ancora non è stato approvato dall'Ema, l'ente europeo da cui deve arrivare il via libera per la commercializzazione e somministrazione nei paesi membri. Ed è quando si parla di Sputnik che la mitica Zia Mara incappa in una strepitosa gaffe. Già, perché la Venier storpia il nome di Vladimir Putin in un modo... irresistibile, così come potete vedere nel video qui sotto. "A me non frega niente, il nome del vaccino, Sputin...". E giù risate per il mix tra Putin e Sputnik.

