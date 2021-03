Isola dei Famosi, lo scontro Gilles Rocca-Awed finisce male: "Chi sei?", "Ma chi caz** sei tu"

29 marzo 2021 a

Tira aria di scontro all’Isola dei Famosi. Dopo il passaggio di Vera Gemma e dello youtuber Awed nel gruppo dei Burinos è scoppiato il putiferio. I due naufraghi, infatti, pensavano di essere ben integrati nel gruppo dei Rafinados e invece sono subito finiti in nomination. Awed e Vera, però, hanno deciso di non rimanere in silenzio. La Gemma, per esempio, ha detto che secondo lei le nomination sarebbero arrivate perché loro sono visti come due concorrenti forti.

I due ex Rafinados hanno avuto parecchi problemi soprattutto con Gilles Rocca, al televoto insieme a loro. Rocca, infatti, ha confessato: “Vera credo sia una delle persone meno vere che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. Oserei dire che ha gli occhi cattivi”. Gilles, però, non si è scontrato solo con Vera. Anche con Awed il rapporto non è dei migliori.

Gilles, in particolare, è rimasto deluso dal comportamento dello youtuber, che non gli è stato accanto dopo degli accertamenti medici fatti all’Isola. Awed allora ha spiegato: “Non trovo il suo lato umano. Adesso vedo solo sta corazza che non mi dice niente”. “Chi sei?”, ha detto il ragazzo a Rocca, quest’ultimo ha risposto: “Ma tu chi ca**o sei. Bambino, ho sempre parlato bene di te. Nessuno ti ha fatto niente. Sei cattivo, hai gli occhi cattivi”. A quel punto Awed ha tirato fuori lo scontro con Daniela Martani, accusando Gilles di aver usato "violenza verbale" con lei. “Il tentativo di chiarimento con Awed è stato catastrofico. La cosa che più mi ha infastidito ovviamente è la strumentalizzazione della parola violenza. Pensavo fosse frutto di Vera, invece è proprio la capoccia sua”, ha detto infine Rocca.

