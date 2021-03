Isola dei Famosi, il naufrago disperato ridicolizzato da Ilary Blasi: "Ma che fai, piangi?", "Quanto frigna". Tutto già finito?

30 marzo 2021 a

Hai capito, Ilary Blasi? Ecco la lady-Francesco totti che non ti aspetti, il tutto nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 lunedì 29 marzo. Pungente e anche discretamente velenosa con Andrea Cerioli, l'ultimo naufrago sbarcato al reality. E Cerioli, nonostante la sua voglia di mettersi in mostra e di presentarsi come un leader, non ha certo iniziato nel migliore dei modi la sua parabola nel reality.

Già, perché l'ex tronista di Uomini e Donne, da subito, ha mostrato diverse difficoltà nell'inserirsi. Tanto che dopo pochissimi giorni già appariva molto provato. Cerioli infatti non riesce a metabolizzare alcune mancanze, insomma non riesce ad inserirsi, e spiegandolo alla Blasi emergeva tutto il suo tormento, tanto che spesso e volentieri aveva gli occhi umidi, a un passo dalle lacrime.

E dopo una clip in cui venivano riassunti i momenti difficili di Andrea all'Isola dei Famosi, al rientro in studio, ecco che Ilary Blasi sgancia il suo siluro, ammettendo di essere sorpresa e delusa dal suo atteggiamento: "Pure i maschi alfa piangono, mi è crollato subito", ha commentato velenosetta. Già, gli autori del reality si aspettavano ben altro impatto da Cerioli.

Ma non è finita. Anche Tommaso Zorzi, opinionista dell'Isola, si è divertito a sparare ad alzo zero contro Cerioli. Anche il vincitore del GfVip si dice sorpreso dal comportamento dell'ex tronista. E non usa giorni di parole: "Nei miei sogni sono io che piango disperatamente tra le braccia di Andrea mentre lui mi consola, non lui che mi frigna sulla spalla". Andrea Cerioli colpito e affondato: quanto ancora resisterà sull'Isola?

