Io e Te, la peggiore delle indiscrezioni per Pierluigi Diaco: soldi, cala la mannaia della Rai

Pierluigi Diaco non tornerà in onda su Rai 1 con la sua creatura Io e Te. L’indiscrezione arriva da Giuseppe Candela su Dagospia, sempre ben informato sul mondo della televisione e sui suoi retroscena: quest’estate il programma e il suo conduttore non sono stati quindi confermati dai vertici di viale Mazzini. Una delle principali motivazioni che avrebbero indotto il servizio pubblico a fare questa scelta sarebbe legata ai costi del talk show: lo fa sapere sempre il sito di Roberto D’Agostino, secondo cui la Rai potrebbe optare per una versione allungata di Estate in Diretta, con una prima parte prevista alle 14 e una seconda dopo il Tg1 del pomeriggio.

Tra l’altro nelle scorse settimane Diaco aveva annunciato la fine del suo rapporto lavorativo con Rtl 102.5. Il suo futuro professionale sembra però essere ancora legato alla radio: sempre secondo Dagospia, il giornalista e conduttore passerà a Rai Radio 2, dove tra l’altro ha già lavorato agli inizi della sua carriera. Diaco potrebbe occuparsi di una trasmissione nella fascia serale già da questa estate, che potrebbe ricalcare il format di Ti Sento, che è andato in onda su Rai2.

Quindi per il momento niente ritorno in tv per Diaco, che nell’ultimo anno è stato al centro di numerose polemiche. La più clamorosa è quella legata al caso Matano-Cuccarini, con il conduttore che aveva accusato il collega di non essersi comportato bene con Lorella.

