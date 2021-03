Uomini e Donne, immagini umilianti per Gemma Galgani. E impazzisce: "Buffona", insulti e rissa con la Cipollari

31 marzo 2021 a

Altra puntata, altro screzio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. I loro scontri fanno ormai parte dello spettacolo di Uomini e Donne da un decennio a questa parte: televisivamente parlando, per il pomeriggio di Canale 5 Maria De Filippi è riuscita a comporre casualmente una coppia perfetta proprio perché le due non si sopportano neanche minimamente. Stavolta la popolare opinionista ha notato che la dama torinese ha ballato senza alcun entusiasmo con il suo pretendente Domenico.

E per questo la Cipollari non ha perso occasione per punzecchiarla e accusarla di prendere in giro il suo cavaliere: “Ha parlato per 20 minuti di entusiasmo. Vorrei far notare come ha ballato con lui… la regia può rimandare in onda quel momento?”. La Galgani si è difesa affermando che proprio durante quel ballo ha capito di non voler più continuare a frequentare il cavaliere. Così facendo non ha fatto altro che peggiorare la situazione, perché la Cipollari è esplosa: “Sei una buffona, buffona! Grande buffona”.

Ovviamente Gemma non è rimasta in silenzio a subire passivamente gli attacchi di Tina, ma ha rispedito al mittente tutte le accuse: “Io faccio ciò che mi sento di fare. Sarò pure buffona, ma io faccio così. Quello non mi guardava neppure in faccia mentre ballavamo”. Poi è stato rimandato in onda il video del momento in cui Gemma e Domenico hanno ballato: “Sembrava uno zombie resuscitato”, ha insistito la Cipollari.

