Storie Italiane, il racconto straziante sconvolge Eleonora Daniele: "Perché non ho visto papà prima che morisse"

Il Covid è un argomento che non può essere trattato con cadenza quotidiana in una trasmissione come Storie Italiane. Oggi, mercoledì 31 marzo, Eleonora Daniele ha accolto su Rai1 diversi ospiti che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma dell’epidemia: è infatti intervenuto Mirko Casadei, reduce dalla perdita del padre Raoul, ma anche Lina Sastri, che a gennaio per colpa del coronavirus ha perso il fratello.

In particolare con la Daniele l’attrice napoletana ha lamentato il fatto di non aver potuto vedere suo fratello un’ultima volta prima che morisse: “Perché non ci si può mettere un casco e tutto quello che indossano gli infermieri e fare una visita ad un familiare malato?”. La conduttrice di Storie Italiane si è detta d’accordo con lei, ammettendo di trovare dolorosissimo non poter far visita ai propri cari ricoverati in ospedale, specie se sono in gravi condizioni e rischiano di morire.

Invece Mirko Casadei, che è intervenuto tramite collegamento, ha svelato che suo padre Raoul avrebbe dovuto fare a breve il vaccino: purtroppo non ne ha avuto il tempo, dato che il Covid lo ha colpito alla fine di febbraio e gli ha tolto la vita nell’arco di due settimane di ricovero in ospedale. Passando a un altro argomento, a Storie Italiane si è parlato anche del caso di Denise Pipitone, che si è improvvisamente riaperto dopo una segnalazione arrivata alla redazione di Chi l’ha visto, che andrà in onda stasera su Rai3 con una puntata dedicata.

