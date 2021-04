Striscia la Notizia intercetta Giancarlo Magalli: "La Rai mi sostituisce?", e si "offre" a Mediaset

01 aprile 2021 a

Giancarlo Magalli potrebbe essere sostituito dopo trent’anni di onorata carriera su Rai2, tutti trascorsi alla conduzione de I Fatti Vostri. Striscia la Notizia gli ha consegnato un tapiro d’oro tramite il solito Valerio Staffelli, che ovviamente gli ha chiesto se fosse vera l’indiscrezione secondo cui potrebbe essere sostituito da Salvo Sottile. Il conduttore non ha confermato né smentito, però ha dato alcune risposte che si addicono proprio allo stile che lo contraddistingue dal lontano 1990, ovvero da quando è passato alla conduzione del programma di Michele Guardì.

Magalli trema veramente: I Fatti vostri potrebbe cambiare il conduttore

Intercettato a Roma da Staffelli, Magalli ha dichiarato che “Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore. Su Instagram è tutto tatuato. Se decideranno così, sono padroni: la Rai mica è mia. Sono 30 anni che faccio quel programma…”. E quindi non è neanche escluso che possa essere lui stesso a dire basta per cercare nuovi stimoli professionali: secondo quanto riportato sul sito del sempre ben informato Davide Maggio, la sostituzione potrebbe avvenire per “le solite beghe che animerebbero il dietro le quinte del programma ma che, questa volta, non riguarderebbero Magalli”.

Il quale ha manifestato un desiderio importante ai microfoni di Striscia la Notizia: “Potrebbero propormi qualcosa di più divertente. Io vorrei condurre un quiz, infatti sono molto invidioso di Gerry Scotti: pagherei per fare Chi vuol essere milionario? Mi piacerebbe anche Striscia la Notizia”. Guarda caso ha citato proprio due programmi di Mediaset…

