Striscia la notizia, rissa tra le veline Mikaela e Shaila: "C***o vuoi?", "Me ne vado". Il fuorionda, video clamoroso

01 aprile 2021 a

Anche le veline nel loro piccolo si... arrabbiano. Sul profilo Twitter di Striscia la notizia, la banda di Antonio Ricci pubblica un video fuorionda delle prove del tg satirico di Canale 5, con Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sul bancone dietro il quale da lì a poche ore si sarebbero seduti Gerry Scotti e Michelle Hunziker intente a provare stacchetti e coreografie.

Qualcosa però non va nel verso giusto. Shaila e Mikaela non vanno a tempo, e finita la musica si fermano tutti, consapevoli che qualcosa sta per accadere entra la coreaografa e se la prende soprattutto con Shaila. "Due ore stamattina, non esiste!", rimbrotta la velina mora, che però non tace e replica stizzita: "No, esiste!". Alla risposta, la coreografa lascia lo studio e l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi sbotta: "Ma che ca***o vuoi da me, non ho capito?".

A questo punto entra in scena Mikaela, che riprende la collega a muso duro: "Cioè hai sbagliato a fare la coreografia, non hai fatto i conteggi giusti e ti stai a lamentare? Sempre a lamentarti, guarda questa". La tensione nell'aria è tale che si può tagliare, gli assistenti di studio provano amediare tra le due stelline di Striscia ma ormai l'ambiente è surriscaldato. "La rifacciamo", la butta lì una collaboratrice di Ricci. "Io me ne vado", è irremovibile Shaila Gatta, visibilmente offesa. E Mikaela la imita un istante dopo.

Impossibile andare avanti, e serpeggia il dubbio che possa saltare anche l'esibizione "ufficiale", vista la rottura. Poi, di fronte agli assistenti di studio ammutoliti e allibiti, la verità: "Pesce d'aprile!", entrano urlando e saltando le due veline. Scherzo perfettamente riuscito, striscia la... perfidia.

