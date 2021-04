Isola dei Famosi, raptus di Iva Zanicchi: strappa la giacca a Ilary Blasi. "Mi vergogno", roba da censura in prima serata

02 aprile 2021 a

a

a

Iva Zanicchi senza freni durante la sesta puntata dell'Isola dei Famosi. La cantante si è resa infatti protagonista di un gesto esuberante, che tuttavia ha messo in grande imbarazzo la conduttrice romana di Canale 5, Ilary Blasi. Poco dopo la pubblicità, l'opinionista si alzata dalla poltroncina e ha iniziato a sbottonare la giacca della conduttrice romana, in modo da far emergere il suo top. Colta di sprovvista, Ilary ha esclamato "Mi vergogno!", invitando implicitamente la Zanicchi a lasciarla stare. La cantante non si è fatta scrupoli e ha risposto: "Lo farò sempre, ogni puntata". La cantante si dimostra ancora una volta il valore aggiunto di quest'edizione dell'Isola, sempre pronta a regalare un sorriso.

Vaccino? Prima gli immigrati degli italiani: il piano del braccio destro del generale, un altro scandalo?

Colpi di scena e continui rovesciamenti hanno caratterizzato sin qui, la sesta puntata dell'Isola dei Famosi. La novità più clamorosa riguarda la possibilità per tutti i naufraghi eliminati che hanno deciso di fermarsi a Parasite Island, ovvero Brando Giorgio e Vera Gemma, di tornare a gareggiare con un televoto flash. Anche in questo caso, Iva Zanicchi non ha risparmiato il fiato: "Io vado controcorrente, Vera Gemma è forte, ma Brando mi è piaciuto molto questa settimana" ha detto l'opinionista.

"Si ammazza da solo". Tra Awed e Gilles Rocca finisce malissimo: in Honduras volano coltellate e minacce

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2021, rappresenta la possibilità di rientrare in gioco per uno tra Bando Giorgio e Vera Gemma, dopo diversi giorni passati nell'isola parallela insieme a Ubaldo Lanzi e Fariba Therani. Iva Zanicchi si è discostata dall'opinione mainstream, infatti i suoi colleghi opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, hanno scommesso sulla vittoria di Vera Gemma al televoto. Conclusasi la votazione dei telespettattori, il risultato è stato tuttavia clamoroso e ha dato ragione alla previsione di Iva Zanicchi. A sbaragliare la concorrenza e a rientrare in pista è stato proprio Brando Giorgi. La Zanicchi sembra incontenibile di fianco alla Blasi, e azzecca tutte le previsioni. Non sta sbagliando un colpo.

Gascoigne infortunato, ma torna in gara all'Isola dei famosi. Lo sconcerto degli altri concorrenti: si presenta ridotto così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.