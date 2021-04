Denise Pipitone, straziante messaggio audio della madre a Storie Italiane: "Non l'abbiamo mai persa", ore di angoscia

02 aprile 2021 a

A Storie Italiane su Rai1 Eleonora Daniele ha mandato in onda un messaggio audio registrato di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone. Il caso della bimba scomparsa nel 2004 si è improvvisamente riacceso per via dell’approfondimento dedicato da Chi l’ha visto, la trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli: in tale occasione è stato dato conto di una segnalazione arrivata dalla Russia riguardante una ragazza della stessa età di Denise che è alla ricerca di sua madre, dopo essere stata rapita da piccola.

“Ringrazio di cuore per la solidarietà mostrata - ha dichiarato Piera Maggio nell’audio inviato alla Daniele - tante persone ci stanno vicine in questo momento e sono speranzose come lo siamo noi genitori. La speranza di poterla trovare e riabbracciare non l’abbiamo persa e mai la perderemo. Sono state tante le segnalazioni arrivate in questi anni, alcune delle quali meritano di essere approfondite”. C’è però chi ha fatto notare che la ragazza apparsa in tv in Russia dalle foto da bambina non sembra somigliare particolarmente a Denise Pipitone.

In ogni caso la segnalazione andrà verificata con l’esame del Dna: anzi, prima andrà fatta innanzitutto la comparazione del gruppo sanguigno di Denise e di quello della ragazza russa, solo in caso di esito positivo si procederà in un secondo momento con il test del Dna. “Speriamo che queste verifiche avvengano a breve”, è stato l’augurio di Piera Maggio per concludere il messaggio audio.

