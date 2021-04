Verissimo, Tommaso Zorzi confessa su Gabriel Garko: "Ci hanno beccati", cosa c'è davvero

03 aprile 2021 a

Tommaso Zorzi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, che è andato in onda anche il sabato prima di Pasqua. Insieme al vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’erano in studio anche Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi: i tre sono opinionisti dell’Isola dei Famosi, che nelle prime settimane ha esordito con un ottimo riscontro di ascolti e di critica. La Toffanin ha però messo in secondo piano il reality, concentrandosi principalmente sulla vita privata dei suoi ospiti.

In particolare a Zorzi ha chiesto se ci sia qualcosa con Gabriel Garko, visto che i due sono stati pizzicati insieme a Milano dopo la fine del Grande Fratello Vip: “Che succede? Me lo chiedo anche io. No, scherzi a parte, siamo amici. È una persona che ho visto dopo il GF Vip perché lui era l’ex di Rosalinda Cannavò che è venuta a Milano e quindi ci siamo visti. Di giorno abbiamo fatto questo giro insieme e ci hanno beccati, ma siamo soltanto amici”.

Allora la Toffanin ha chiesto alla Lamborghini se crede o meno alla versione di Tommaso: “Secondo me lui ha altri pensieri per la testa. Io l’ho visto al GF Vip non ho mai pianto così tanto quando li ho visti durante la finale”. A quel punto Zorzi ha capito subito a chi si riferisse Elettra, ovvero a Francesco Oppini: “Ah, intendi Francesco? Alla fine torniamo sempre a parlare di lui”.

