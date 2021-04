Domenica Live, Barbara d'Urso costretta a chiudere il microfono a Paolo Brosio: "Non consento queste cose sul Covid"

04 aprile 2021 a

Barbara d’Urso è tornata in onda con una nuova versione di Domenica Live, la cui diretta è stata estesa a quattro ore. L’inizio è stato subito scoppiettante, dato che la conduttrice di Mediaset ha avuto il suo bel da fare per tenere a bada i suoi primi ospiti, ovvero Matteo Bassetti e Paolo Brosio. Il primo è apparso molto contrariato da alcune dichiarazioni dell’ex gieffino, che ha avuto il Covid e ha iniziato a dispensare consigli su protocolli sanitari e cure da adottare in caso di positività.

Bassetti lo ha smentito con forza, ma Brosio è andato avanti imperterrito, al punto che la d’Urso è dovuta intervenire in maniera drastica: “Devo chiuderti il microfono. Tra un minuto te lo chiudo”. Eppure lui non si è fermato un attimo, anzi ha continuato anche quando gli è stato tolto l’audio. E allora Bassetti è apparso davvero arrabbiato, ricordando di aver già litigato con Simona Ventura a Cartabianca nei giorni scorsi: “Ho avuto questa discussione con un’altra sua collega, fate il vostro lavoro non quello dei medici”.

La d’Urso è subito corsa ai ripari: “Nelle mie trasmissioni ognuno può raccontare la propria esperienza. Ma nessuno deve spiegare o invogliare a fare le terapie con farmaci. Perché questo lo consento solo ai medici. Punto”. In questo modo la conduttrice di Canale 5 è riuscita a far rientrare il caso, ma non prima di aver pregato Brosio di smetterla: “È la mia prima puntata, non voglio fare polemica subito”.

