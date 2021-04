Canale 5, niente Barbara D'Urso? Lo share giù: ecco le cifre della domenica

Francesco Fredella 05 aprile 2021 a

a

a

Canale5 crolla al 7% di share con il film in prima serata. E non ci sono nemmeno Fazio su Rai3 e Giletti su La7. Ovviamente manca la d’Urso, che da ieri non va più in onda con Live. Nel dettaglio: Un Amico da Salvare (con il 7% di share) viene superato persino da Rai3, che con il Borgo dei borghi arriva al 8,7% di share. Per il Biscione è un risultato drammatico: la prima serata non ha mai subito una battuta d’arresto di questo tipo. Un crollo di 7 punti, che fa riflettere.

Ma la Domenica di Canale5 vola. Per fortuna nel pomeriggio lo share arriva al 16% con il ritorno della d’Urso nella fascia tradizionale (che va dal pranzo al pomeriggio). Quasi due milioni e mezzo di spettatori a Pasqua, incollati alla tv, per seguire Domenica Live.

Adesso, però, Mediaset dovrebbe risolvere quello che appare come un vero e proprio buco nel giorno di Pasqua: quel 7% di share pesa come un macigno. E come andrà domenica prossima con l’arrivo di Avanti un altro con Bonolis e Laurenti? Per adesso, dopo la frase choc di qualche giorno fa, il super conduttore deve fare i conti con quello che dice la Rete. Un concorrente, nella puntata del 3 aprile, ha usato parole fortissime e impronunciabili scherzando con un concorrente. Quello che è accaduto sicuramente fa discutere. Una frase impronunciabile. Ne hanno parlato molti siti e gli attacchi sono stati durissimi nei confronti del conduttore di Canale5. E pensare che Presta, solo pochi giorni fa, aveva twittato contro la d’Urso invocando il trash. Dopo lo scivolone di Bonolis, suo assistito, Presta ha scelto la strada del silenzio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.