È sempre mezzogiorno, "la decisione della Rai": indiscrezioni cruciali sul futuro di Antonella Clerici

05 aprile 2021 a

a

a

Dallo scorso 28 settembre, su Rai 1 va in onda È sempre mezzogiorno, l'ultimo programma di Antonella Clerici, iniziato un poco in ritardo rispetto alla data iniziale (il 28 settembre rispetto al 7 settembre). Ma nel giro di poche settimane, il format della rete ammiraglia di Viale Mazzini, è diventato un appuntamento per milioni di italiani all'ora di pranzo. E ora, con la stagione televisiva che volge al termine, è tempo per i primi bilanci. E il bilancio per È sempre mezzogiorno e la Clerici è assolutamente positivo.

"Ancora qualche mese". Dramma-coronavirus, le strazianti parole di Antonella Clerici: speranza e terrore

In media 2 milioni di telespettatori e uno share che spesso e volentieri ha superato il 15 per cento. Ragioni per le quali appare scontato il rinnovo di È sempre mezzogiorno per una seconda stagione, al via da settembre e sempre su Rai 1. Indiscrezione che trova anche delle conferme ai piani alti di Viale Mazzini. Un format che offre 90 minuti di leggerezza ai telespettatori, tra giochi telefonici e collegamenti tramiste skype con personaggi del mondo dello spettacolo.

"Aveva fatto dell'allegria la sua vita". Un periodo terrificante, un altro morto: il lutto che fa crollare Antonella Clerici

E, nel frattempo, in attesa dell'ufficialità relativa alla seconda stagione, È sempre mezzogiorno viene prolungato anche a giugno: come tutti i programmi del daytime di Rai 1, infatti, verrà allungato di quattro settimane, proprio come avvenne nella precedente stagione televisiva. In virtù della decisione dei vertici di Viale Mazzini, il programma andrà in onda fino a venerdì 25 giugno. Dal successivo lunedì, 28 giugno, inizierà al contrario il palinsesto estivo della Rai.

"Io sono una di voi, scusatemi". Poi il crollo in lacrime e lo stop alla diretta: il dramma travolge Antonella Clerici in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.