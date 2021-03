È sempre mezzogiorno, il lutto che fa crollare Antonella Clerici: "L'allegria era la sua vita". Periodo terrificante, altro morto

15 marzo 2021 a

a

a

Una commossa ed emozionata Antonella Clerici ha voluto salutare per l'ultima volta a E'sempre mezzogiorno Raoul Casadei, il musicista e compositore italiano morto per Covid lo scorso sabato all’ospedale di Cesena. "Un grande saluto. Un grande addio anzi, che è anche un grande saluto, a Raoul Casadei", ha detto la padrona di casa all'inizio della puntata. E non solo. La Clerici ha anche ricordato Casadei dicendo che lui "aveva fatto dell’allegria la sua cifra di vita”.

"Ho il du***o". Gerry Scotti fuori controllo: la gaffe erotica con Francesca Manzini, Striscia la notizia vietata ai minori | Video

La conduttrice del programma mattutino di Rai 1, poi, ha voluto omaggiare Raoul: "Sulla sua musica voglio far entrare in studio tutti i nostri amici”. La Clerici, quindi, ha fatto entrare nello studio di È sempre mezzogiorno i protagonisti della puntata di oggi, con La mazurka di periferia in sottofondo. Subito dopo si è collegata con Daniela Ferolla, al timone di Linea Verde Life, trasmissione in onda su Rai 1.

Così Antonella Clerici ha "salvato" Carlo Conti: prima del matrimonio... ciò che il conduttore non aveva mai confessato

Antonella Clerici, inoltre, ha affrontato anche la questione Covid, facendo riferimento alle nuove misure in vigore a partire da oggi per contrastare la diffusione del virus. "Da oggi tante regioni italiane sono in zona rossa”, ha osservato. Ma poi, venendo incontro alle tante persone costrette a stare chiuse in casa, ha aggiunto: "Cerchiamo di sorridere ugualmente. Ci sono i lavoratori in smart working e tanti studenti in didattica a distanza".

"Ancora qualche mese". Dramma-coronavirus, le strazianti parole di Antonella Clerici: speranza e terrore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.