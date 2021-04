Forum? Non proprio, indiscrezioni esplosive su Barbara Palombelli: tra pochi giorni un ribaltone a Mediaset

05 aprile 2021 a

Mancano poche settimane alla fine dei programmi televisivi del daytime sia sui canali Mediaset che su quelli Rai. La prima parte della stagione 2021 è ormai avviata al termine e già filtrano le prime indiscrezioni sugli eventuali movimenti che potrebbero essere legati alle conduzioni. Stando alle indiscrezioni di lanostratv.it, Barbara Palombelli dovrebbe essere blindata da Mediaset con il doppio appuntamento quotidiano. Ormai da diverse stagioni conduce con enorme successo Forum, sia nel formato classico del mezzogiorno a Canale 5 che nello spin-off che va in onda nel pomeriggio su Rete 4.

Mancano ancora un paio di mesi al termine di questa stagione, ma la riconferma della Palombelli alla conduzione di Forum è data per scontata anche per la prossima stagione televisiva, che inizierà a settembre 2021. Inoltre la Palombelli sta anche portando avanti l’impegnativa conduzione di un programma come Stasera Italia, che va in onda tutti i giorni di ogni settimana, con tanto di puntata speciale che occupa l’intera serata del mercoledì. Non a caso stiamo parlando della stacanovista della televisione, con all’attivo un numero di puntate esorbitante.

Anche in questo caso, dopo la pausa estiva è lecito credere che la Palombelli sarà nuovamente al timone di tutti i suoi programmi sia su Canale 5 che su Rete 4: d’altronde Mediaset non ha alcuna intenzione di privarsene, dopo averle anche consentito di realizzare il sogno di salire sul palco del Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice di Amadeus.

