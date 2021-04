Uomini e Donne, "con chi se la fa Valentina Autiero". Indiscrezioni esplosive, fuori il nome: terremoto da Maria De Filippi

Francesco Fredella 05 aprile 2021 a

Nessuna puntata di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Pausa di Pasquetta,ma si recupera domani, martedì 6 aprile. E in studio, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe arrivare Valentina Autiero. Infatti, l’ex concorrente è pronta al ritorno. Al magazine di Uomini e donne, tra l’altro, ha raccontato di essere interessata a Gero, il cavaliere che aveva incuriosito anche Samantha. Ma sembra, dalle prime indiscrezioni, che non sia mai riuscita a contattarlo. “L’unico in grado di capirla”, aveva qualcuno sui social notando il suo stato su Instagram.

Ma quella frase è rivolta solo al suo parrucchiere, che ha praticamente regalato un nuovo look all’Autiero. Ora dovrà dare spiegazioni ai fan: innanzitutto quel rapporto di amicizia molto sospetto con Sirius, Nicola Vivarelli, che ha conosciuto negli studi della De Filippi. Sirius, lo ricordiamo, è sempre stato legato a Gemma (che aveva corteggiato). Ma improvvisamente è spuntata una strana amicizia. Secondo alcuni fuori da Uomini e donne la Autiero potrebbe trovare l’amore vero. Secondo altri, invece, il suo cuore avrebbe iniziato a battere per davvero. Ma per chi? Sirius? Gemma Galgani, ora che il baby corteggiatore è rientrato in Italia, la prenderebbe davvero male.

Così monta un vero caso che diventa virale. Nei giorni scorsi, in una Storia su Instagram, c’erano alcuni di Ued. Tra questi anche Siurius, che ha scambiato qualche parola con Valentina. Una fonte segreta, però, ci dice che tra loro potrebbe esserci una frequentazione segreta. Se tutto fosse vero, allora, ci troveremmo davanti ad un mega scoop. Sensazionale. Ovviamente Sirius di tutto questo non parla. Silenzio assoluto.

