Isola dei Famosi, Ilary Blasi sbotta con i naufraghi: "Pi**e al sugo, datevi da fare!"

L’apatia dei naufraghi dell’Isola dei Famosi ha fatto sbottare Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, alla fine della puntata andata in onda ieri su Canale 5, ha rimproverato i concorrenti del reality: “Siete delle pi**e al sugo! Datevi da fare”. Col chiaro intento di spronarli a fare di più per non annoiare i telespettatori a casa. Non è la prima volta, tra l’altro, che la presentatrice prova a dare un po’ di energia ai naufraghi, anche se a distanza.

Il rimprovero della Blasi è provato anche dai numerosi daytime dell’Isola, dove si nota che le dinamiche che si sono create all’interno del gioco sono poche. E non solo: le dinamiche che si creano vengono anche smorzate dagli stessi concorrenti durante la diretta. Un aspetto che rischia di rendere noioso il programma e che mette in difficoltà anche chi lo conduce.

Anche l'opinionista del programma Tommaso Zorzi ha provato a stuzzicare i naufraghi, in particolare Elisa Isoardi: “E’ veramente noioso vedere delle clip che siete carichi a pallettoni e poi venite qui in diretta a far venire il latte alle ginocchia. Ci siamo rotti le pa***”. E infine il rimprovero della Blasi: “Siete il gruppo più pigro e scarso di tutte le edizioni. Vi abbiamo dato tutto, pure la rete che ce giocate a pallavolo? Siete delle pi**e al sugo! Datevi da fare. Ecco ve lo voglio dire, vi lascio così”.

