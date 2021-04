Le Iene, "ho le sue foto nuda". Truffa alla madre di Valeria Marini, terrificante scoperta: "Una storia di se***, roba spinta"

06 aprile 2021 a

a

a

Fa ancora discutere la truffa ai danni di Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini. La donna 83enne si è infatti fidata di un presunto broker, tanto da lasciargli i suoi risparmi di una vita andati completamente in fumo. A voler fare chiarezza sulla vicenda ci hanno pensato Le Iene, che hanno immediatamente raggiunto l'uomo: "Io non faccio il broker faccio il produttore cinematografico, la signora Orrù lo sa benissimo è un’invenzione di Valeria Marini perché ce l’ha con me, stop", ha dichiarato il 47enne Giuseppe Milazzo Andreani a Filippo Roma sostenendo che si trattava solo di una storia di se** finita male. La questione tra la mamma della Marini e il produttore è arrivata addirittura in tribunale dove il produttore si ritrova rinviato a giudizio per truffa aggravata. Sempre ai microfoni del programma di Italia Uno la Orrù ha raccontato come tutto sia nato nel 2018, quando ha conosciuto il produttore cinematografico nell'ufficio della figlia Valeria per la realizzazione di un cortometraggio e da lì avrebbero iniziato a sentirsi. Da qui i diversi investimenti.

"Non dovevate parlarne. Non capite un ca***". Rapimento Silvia Romano, ombre inquietanti: chi è quest'uomo?

Ma se la versione di Gianna è quella appena descritta, lo stesso non si può dire di quella di Milazzo. L'uomo ha confidato alle Iene di una relazione avvenuta tra lui e Gianna: "La signora Gianna Orrù aveva una storia di s**o con me, è innamorata di me, siccome io non ci sono stato, allora lei si è inventato tutto". E ancora: "Ti mando pure i messaggi della signora nuda". Ancora di diverso parere la mamma della showgirl che si dice sconvolta da quanto dichiarato dal finto broker. Così Filippo Roma ha chiesto a Gianna di mostrargli tutte le conversazioni tra i due, in modo da confermare la sua versione. Le chat però sono introvabili dalla signora. Non è comunque un grande ostacolo - ha tentato di prendere la situazione in mano l’avvocato Laura Sgrò (legale della famiglia Marini) - "Si possono affidare i telefoni della signora Orrù a un ingegnere informatico e provare a verificare cosa ci sarà di recuperabile dentro i suoi telefoni".

"Ingravidano donne povere e asportano il feto vivo". Vaccino, orrore del prete: e quando arrivano "Le Iene"...

Una volta recuperati Filippo Roma ha potuto venire a un punto, anche se parziale. Milazzo in un vocale il 22 marzo 2018 le diceva: "Io nella mia vita non ho mai incontrato una donna come te nel senso che oltre a essere efficiente intraprendente in gamba in tutti i sensi non ho altri aggettivi da aggiungere anche se ne vorrei aggiungere altri mille quindi perfetto sei veramente in gamba". Ma la risposta se si tratti di una truffa o una storia di s**o finita male è rimandata a stasera, 6 aprile, quando Le Iene andranno in onda.

"Sputi in faccia, sprangate per 15 minuti. Stavo per...". Orrore del rapper Fratellì, il terrificante raccontro della sua ex: contenuti molto forti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.