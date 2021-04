Striscia la Notizia, le "professioniste" a domicilio: "Ecco quanto guadagnano". Scandalo in zona rossa, come hanno ridotto l'Italia

06 aprile 2021 a

Striscia la Notizia ha scoperto che a Napoli e dintorni l’attività delle estetiste abusive è più fiorente che mai, proprio grazie alla chiusura dei centri estetici a causa della zona rossa che vige in Campania. L’inviato Luca Abete ha scovato delle “professioniste” che lavorano in casa propria o a domicilio: eccolo quindi impegnato in una versione del suo format, riadattato per l’occasione in “Quattro estetiste” e ispirato ovviamente al celebre programma di Alessandro Borghese.

Per tenere fede al nome della sua particolare rubrica, l’inviato del tg satirico di Canale 5 ha messo a confronto quattro estetiste abusive che stanno lavorando tantissimo grazie al lockdown in Campania: “La prima è Anna, che accoglie le clienti a casa indossando il camice sopra e le pantofole sotto. Fa tutta da sola, ormai da otto anni, e ha sempre lavorato a casa. Un’abusiva incallita”. La seconda, invece, si chiama Lucia e opera in cucina: “Faccio tutto quello che può servire. Parecchi clienti? Sì, ho lavorato sempre prima e dopo il Covid. Adesso non potrei farlo, ma qui mi conoscono tutti, pure la polizia”.

La terza si chiama Maddalena e si alterna tra le clienti e le pentole sul fuoco: “Opera da sola ma assiste tutta la famiglia. Fa l’estetista da 7-8 anni e afferma che tutte le estetiste abusive stanno lavorando forte visto che i centri sono chiusi”. L’ultima è invece Bianca, attiva e ben organizzata nonostante sia ancora minorenne. Per lei la zona rossa non è un ostacolo: “Sto andando spesso a casa dei clienti, non mi hanno mai fermata. Di giorni non ci sono controlli. Paura del virus? Tanto sto sempre attenta”.

