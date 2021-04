Mattino 5, drammatico sfogo di Federica Panicucci: "Denise Pipitone? Follia pure, vi rendete conto di cosa sta accadendo?"

06 aprile 2021 a

a

a

"Pura follia". Federica Panicucci non nasconde le sue perplessità sulla trasmissione russa che dovrebbe rivelare se Olesya Rostova è davvero Denise Pipitone o no. Il caso coinvolge Italia e Russia e sconvolge l'opinione pubblica. A Mattino 5 conduttrice e opinionisti sono tutti indignati per il modo in cui la trasmissione Lasciali parlare e il Primo Canale russo stanno gestendo la drammatica vicenda, in forte odore di strumentalizzazione mediatica. I risultati del test del sangue, preliminare a quello del Dna, verranno comunicati in diretta, con la mamma di Denise Piera Maggio tenuta all'oscuro di tutto. "Questa trasmissione va oltre la spietatezza…", accusa Enrico Silvestrin. "Ma tu ti rendi conto? Ti rendi conto? Ti rendi conto cosa stanno facendo? E’ follia…Pura follia…", conferma la Panicucci, letteralmente basita.

"Ci ricattano". Denise Pipitone, scandalo sulla tv russa: "circo mediatico", perché nascondono i dati?



"Cosa accadrà stasera in diretta?", chiede la Panicucci alla sua inviata a Mosca. E qui il colpo di scena, con l'annuncio che la trasmissione verrà registrata e probabilmente andrà in onda non martedì sera, come previsto, ma mercoledì. "Non è stato comunicato neppure questo a Piera e all’avvocato…Non hanno certezza di nulla…". E la Panicucci sbotta: "Questo è un programma quotidiano molto seguito… Però il loro modus operandi ci lascia francamente molto perplessi".

"Non mi arrenderò mai": Olesya Rostova, a pochissime ore dall'esito del Dna questa foto: cambia tutto? | Guarda

Tra l'altro, gli autori della trasmissione russa hanno negato da giorni qualsiasi contatto tra Piera Maggio, il suo legale e Olesya, a testimonianza di come il fine ultimo sembri sempre di più quello di spettacolarizzare una vicenda che dal 2004 tiene col fiato sospeso non solo una mamma, ma un'intera comunità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.