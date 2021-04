Isola dei famosi, Drusilla Gucci e l'indiscrezione piccante: "La sua passione segreta". È per questo che vuole lasciare?

06 aprile 2021 a

Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi ha chiesto di essere nominata per andare al televoto con Andrea Cerio. La Gucci pare abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin: entrambi in effetti sono molto dark: lei colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’ Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary.

"Si è rincog*** per te". Impensabile Iva Zanicchi: la naufraga che ha fatto perdere la testa al marito, un grosso caso in famiglia

Drusilla Gucci infatti ha confidato a molti di voler uscire dall'adventure game, in quanto stanca e arrivata al limite. Su questa decisione è intervenuta anche Iva Zanicchi che ha tentato di spronare la ragazza: "Mio marito si è rincog****o, è impazzito per te", ha esclamato l'opinionista. Nonostante l'intervento della Zanicchi, Drusilla non ha comunque cambiato posizione: vuole uscire dal programma.

Fuori dall'Isola? "Elisa Isoardi ha già un contratto con Mediaset": l'indiscrezione fa insorgere i colleghi, un grosso caso a Cologno?

Mentre su Damiano dei Maneskin si vocifera che Alba Parietti proverebbe una segretissima passione. La Parietti infatti è da sempre una grande appassionata del Festival di Sanremo: ama la musica ed è anche molto competente. Pare però che l'ultima edizione l'abbia appassionata particolarmente per motivi un po' diversi: la grande fascinazione che Alba prova per Damiano David, 22, il cantante dei trionfatori Maneskin. Tra l'altro, dopo la vittoria di Sanremo, Damiano dei Maneskin si è anche commosso su Instagram dopo la vittoria "Grazie ragazzi, abbiamo cambiato la storia", aveva raccontato in un video su Instagram Damiano David, frontman dei Maneskin, dopo la vittoria al Festival. Chissà che questo suo lato sensibile non colpisca le sue tante fan.

