L'Eredità, "ma cosa dice?". Suicidio del campione Lorenzo, come se la ride: finale tragicomico da Flavio Insinna

Archiviata la Pasqua, L'Eredità torna alla sua forma tradizionale. Il quiz pre-serale di Flavio Insinna su Rai 1 abbandona i campioni storici, che si sfidavano per devolvere l'eventuale vittoria in beneficenza, e torna ai campioni attuali. In particolare a Martina Crocchia, la campionissima che domina L'Eredità ormai da settimane e tornata in studio dopo la pausa pasquale. Ma il ritorno, per lei, non è andato bene: eliminata al triello, la "semifinale" del quiz. L'istruttrice di pole-dance, insomma, ci potrà riprovare questa sera, mercoledì 7 aprile.

Al suo posto, nel gioco finale della Ghigliottina, si è qualificato tal Lorenzo. E si era qualificato con un super-montepremi, almeno in termini potenziali: la bellezza di 140mila euro. Ma dopo una serie di tagli, arrivato al punto di dover dare la soluzione, Lorenzo concorreva per 35mila euro. Mica bruscolini, in ogni caso. Le parole indizio della Ghigliottina erano: noci, economico, natura, 34esima strada e Milano. Già, forse una delle Ghigliottine più semplici del 2021, almeno fino ad ora.

Lorenzo, però, non ha affatto imbroccato la soluzione. Per lui, la parola misteriosa, era "finanza". Parola che, forse, poteva legarsi giusto giusto a Milano. Stupore anche per Flavio Insinna, che ha cercato di salvare capra e cavoli affermando: "Da casa è sempre più facile, qui è il difficile". La soluzione, era infatti "miracolo". E sul web, in parallelo, il popolo di twittaroli si è scatenato contro il malcapitato Lorenzo: "Ma come è possibile?", "Oggi era facilissima", "Servita su un piatto d'argento", "Il film Miracolo nella 34esima strada lo danno in tv mille volte all'anno". Insomma, un errore grossolano. E Martina se la ride, in attesa della rivincita di questa sera...

