Amici, "sto con Lorella Cuccarini". Terremoto dalla De Filippi, cannonata contro la Celentano: in campo Maurizio Costanzo

Si schiera con Lorella Cuccarini e contro Alessandra Celentano. Maurizio Costanzo, nella rubrica su Chi, dal titolo “Parliamone con…” ha voluto commentare lo scontro tra le due maestre nel serale di Amici, il programma di sua moglie Maria De Filippi in onda su Canale 5. Le divergenze tra la Cuccarini e la Celentano sono ormai un cult sui sociale dove i fan dell'una o dell'altra discutono in modo molto acceso. Il giornalista questa volta ha spiegato che le due insegnanti sono diverse, hanno interessi diversi e una storia artistica diversa per questo "è normale che possano non andare d’accordo. Non mi piace dire se sto da una parta o dall’altra, in questo caso, ma se proprio mi obbligate, tifo per Lorella, non vi dirò perché, però".

Alessandra Celentano è da sempre molto severa e spesso tende ad offendere con i suoi giudizi tranchant le persone. La De Filippi, che ormai la conosce bene e da tanto tempo, ci scherza su, sa bene che in fondo non è cattiva ma è fatta a modo suo. Soprattutto dice sempre quello che pensa anche se spesso non piace. Per esempio, su Rosa Di Grazia è stata definitiva: non è adatta alla danza. Punto. Ma la Cuccarini non è affatto d'accordo e in un post pubblicato su Instagram ha parlato della ballerina eliminata dal Serale di Amici, durante la terza puntata.

La Cuccarini ha anche parlato di Tommaso Stanzani e ha spiegato che se fosse stata un giudice non l’avrebbe eliminato. Il Serale di Amici della De Filippi, del resto, è proprio basato sulla sfida, sulla competizione e sulla eliminazione. Forse bisognerebbe prenderla un po' meno sul serio anche perché alla fine una persona sola vincerà il talent. Di certo Lorella non condivide una certa aggressività.

