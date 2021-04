Uomini e Donne, è mistero su Tina Cipollari assente: "Agli arresti domiciliari?". Pubblico preoccupato

Francesco Fredella 07 aprile 2021 a

Due puntate senza Tina Cipollari. E i fan in ansia per lei, che manca dallo studio di Uomini e Donne dal 27 marzo (anche se è intervenuta in diretta tramite collegamento da casa). Tina non ha fatto sconti a Gemma, che è sempre alla ricerca del principe azzurro. “Ti hanno messo agli arresti domiciliari?”; aveva detto Maria De Filippi scherzando con Tina. Ma nella puntata successiva, registrata il 28 marzo, non si è presentata in studio. E cosi sui social è accaduto di tutto: domande su domande. Ma dov’è finita Tina? Una boccata d’ossigeno per Gemma Galgani, attaccata da sempre dalla Cipollari.

Tempo fa la Cipollari era stata assente per via della quarantena poiché era stata a contatto con un positivo. Quindi non poteva raggiungere gli studi Mediaset. Successivamente è rimasta a casa a causa di problemi di salute. Gianni Sperti, però, aveva puntualizzato che si trattava solo di un’indigestione. C’è molta apprensione tra i fan, ma non dovrebbe trattarsi assolutamente di qualcosa di grave o serio.

Gemma, intanto, è sempre vittima degli attacchi di Tina, che non riesce a capire come mai - a distanza di anni - non riesca a trovare l’amore vero. Prima la delusione di Sirius. Poi tutto il resto. E a Uomini e donne cala il gelo. Quando tornerà Tina? Mistero. Non si sa. Ma i telespettatori possono stare tranquilli.

