Barbara d'Urso, dal passato rispunta questa foto: "Ma come è possibile?", il dettaglio che scatena il sospetto

08 aprile 2021 a

a

a

Barbara D'Urso ha tirato fuori una foto dall'album dei ricordi. La conduttrice di Pomeriggio 5 e di Live Non è la d'Urso, ha pubblicato infatti sul suo profilo Instagram una immagine del passato per condividerla con i suoi fan e follower. La d'Urso si vede immortalata in un tenero scatto con il suo primogenito e incinta del suo secondo figlio Emanuele. La conduttrice indossa un costume intero premaman, che mostra le sue dolci forme.

La conduttrice, con una mano, tiene il primo figlio Giammauro e con l'altra un piccolo salvagente per il bambino che è ancora troppo piccolo per nuotare. Una immagine questa che ha scatenato i commenti e i cuoricini dei suoi follower. "Sei bellissima, stupende queste foto amarcord", si legge. E ancora: "Tenerissima con i tuoi figli".

Ma tra i fan c'è anche chi nota un dettaglio non indifferente: "Sei l'unica donna che più passa il tempo e più ringiovanisce". E ancora: "Ringiovanisci sempre di più, sei bellissima". Tutto vero. Nonostante siano passati parecchi anni, la d'Urso è sempre una bellissima donna.

"La mia verginità...". Questa donna impazzisce: scavalca il banchetto, la Palombelli ferma la diretta. Caos totale in studio

E pure brava. In un weekend di ascolti drammatico per Mediaset fortunatamente la Domenica di Canale5 è volata. Nel pomeriggio infatti lo share è arrivato al 16 per cento con il ritorno della d’Urso nella fascia tradizionale (che va dal pranzo al pomeriggio). Quasi due milioni e mezzo di spettatori a Pasqua, incollati alla tv, per seguire Domenica Live.

Adesso, però, Mediaset dovrebbe risolvere quello che appare come un vero e proprio buco nel giorno di Pasqua: quel 7% di share pesa come un macigno. E come andrà domenica prossima con l’arrivo di Avanti un altro con Bonolis e Laurenti?

"Come si è fatta riempire". Striscia la Notizia al curaro, bomba contro Asia Argento: occhio alle foto | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.