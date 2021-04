Amici, il crollo di Emanuele Filiberto: "Le mie competenze?". Amara confessione: perché la De Filippi lo ha chiamato

08 aprile 2021 a

Neanche dopo diverse puntate del Serale si sono placate le polemiche su Emanuele Filiberto, che è stato scelto personalmente da Maria De Filippi in qualità di giudice di Amici. Sia i telespettatori che alcuni addetti ai lavori hanno criticato fortemente il nobile, che non avrebbe le competenze per far parte della giuria, fino a questo momento la componente che meno sta piacendo in questa edizione del talent show di Canale 5.

Emanuele Filiberto ha deciso di replicare una volta per tutte sulle pagine del settimanale Oggi: pur riconoscendo di non aver specifiche competenze nel canto o nel ballo, ha comunque parlato di esperienza, soprattutto per quanto riguarda il canto. Mentre per il ballo ha ricordato di aver partecipato a Ballando con le stelle in qualità di giudice, anche se non è proprio la stessa cosa… “Sono in grado di valutare se un’esibizione è giusta o sbagliata”, ha assicurato il nobile.

“Maria De Filippi? Ho grande stima per lei - ha dichiarato - già più di un anno fa mi aveva voluto ad Amici Celebrities. Forse pensava già a me come giudice, visto che sono un grande appassionato di musica e ballo”. Poi Filiberto ha parlato della sua conoscenza musicale, derivata dalla vicinanza con alcuni grandi artisti: ha fatto i nomi di Lenny Krevitz, Johnny Hallyday e Marianne Faitfull. Infine ha rivelato una curiosità sulla De Filippi: “Io mio primo programma televisivo nel 2008 fu Il ballo delle debuttanti, ideato proprio da lei. Anche lì ero in giuria”.

