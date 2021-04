Striscia la notizia, Michelle Hunziker mora e Lato B monumentale: chi sta imitando, un caso in redazione

08 aprile 2021 a

Nell'anteprima di Striscia la notizia, Michelle Hunziker si diverte a stupire, completamente a briglia sciolta. Antonio Ricci, fondatore e regista del tg satirico di Canale 5, gli lascia campo libero e la bella svizzera ne approfitta. Con Gerry Scotti a reggerle il gioco, da par suo. Questa volta, Michelle in parrucca mora, dolcevita e jeans aderentissimi si concede addirittura il lusso di prendere per i fondelli una delle inviate di Striscia, Chiara Squaglia.

Rappresentata come una ragazza molto ammiccante, un po' frivola, tutta presa a fare smorfie di fronte al telefonino per un selfie ad effetto e con il vizietto di tirare urla disumane e assai poco sopportabili (anche perché non se ne capisce francamente il motivo), la Hunziker-Squaglia esordisce mostrando al pubblico il proprio monumentale Lato B: "Eccomi qua con una nuova puntata della mia inchiesta sui segnali stradali pazzi". In mano ha il cartello di senso unico, letteralmente sradicato da una rotatoria.





Scotti già prevede il peggio: "Perché l'ha tolto?". "Perché non serviva a niente!". Pochi secondi dopo, il rumore inconfondibile di un tamponamento e di vetri di auto in frantumi. "Squaglia guardi che è una cosa grave, non mi faccia ridere!", la avverte Scotti, che poi va a vedere cos'è successo e chiede a una signora: "Si è fatta male?". La donna, inviperita per il sinistro, lo incalza: "Io no ma la mia macchina è distrutta, chi è che me la ripaga?". E Gerry brilla per prontezza di riflessi: "Segni questo nome: Ezio Greggio, paga sempre tutto lui". Ezio e la Squaglia saranno contenti.

