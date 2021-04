Verissimo, Silvia Toffanin bacchettata da Zorzi: "Mi invitate sempre alle puntate sbagliate". Polemica per il nuovo ospite

09 aprile 2021 a

L'ultimo eliminato di Amici, Tommaso Stanzani sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda domani su Canale 5. Un'intervista che farà piacere ai molti fan del ballerino, dispiaciuti per la sua uscita di scena. Tra l'altro secondo molti telespettatori, quella di Tommaso sarebbe stata un'eliminazione ingiusta e assolutamente non meritata. A commentare in maniera positiva l'ospitata dell'ex allievo di Amici è stato anche Tommaso Zorzi, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e attuale opinionista dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi.

"Un ballerino meraviglioso, un ragazzo dal cuore d’oro, uno dei protagonisti più amati di questa edizione di Amici. Sabato a Verissimo, Tommaso": così l'account ufficiale di Verissimo ha anticipato la partecipazione del ballerino al programma della Toffanin. I fan sono letteralmente impazziti per la notizia. E tra loro anche Zorzi, che aveva già palesato il suo interesse per Tommaso qualche settimana fa. Se si legge il suo ultimo commento sui social, però, pare non abbia ancora superato la cotta per il ballerino.

E infatti dopo aver saputo della presenza di Tommaso Stanzani a Verissimo, Zorzi si è scherzosamente ribellato sui social. In particolare ha scritto: "Mi invitate sempre alle puntate sbagliate". L'appuntamento con Silvia Toffanin, comunque, è domani - sabato 10 aprile - alle 16 e 10 su Canale 5.

