Le Iene, Lilli Gruber braccata se ne esce così: "Mi cade sul pis***". Bacio senza mascherina, come gode la Boschi

09 aprile 2021 a

a

a

Lilli Gruber risponde a Le Iene a proposito delle foto con la mascherina abbassata, uscite dopo che, qualche mese fa, la giornalista aveva accusato Maria Elena Boschi proprio per degli scatti con il compagno e la mascherina tirata giù. Dopo essere stata immortalata in una foto sul settimanale Chi mentre bacia il marito al parco con la mascherina abbassata, la Gruber è stata criticata per i due pesi e le due misure adottate con Maria Elena Boschi. Le Iene, in onda questa sera venerdì 9 marzo, gliene rendono conto.

"In quanti lo fanno?". Strepitoso Sallusti, impallina la Gruber e le sbrocca: "Guarda che nel 2021..." | Video

A Otto e Mezzo c'era stato un confronto duro tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi. “Signora Gruber, pure lei mi è caduta sul bacio senza mascherina!”, chiede Filippo Roma alla giornalista. “No ma lei mi cade sul pisello scusi”, risponde la giornalista cercando di sviare il discorso facendo una battuta spiritosa cara a Mike Bongiorno. “Io stavo facendo sport isolata con mio marito ed è consentito fare sport senza mascherina, non stavo prendendo il sole”, spiega la Gruber. Ma la Iena le fa notare che nella foto sembra che stesse prendendo il sole senza mascherina. “Stavo facendo gli addominali”, continua la Gruber. Quindi non possiamo dire che è stata un po’ severa con la Boschi? “No, non possiamo dire niente. Io faccio il mio lavoro come lei fa il suo”, dice alla Iena. “Pure lei è un personaggio pubblico”, dice Filippo Roma, “è il primo che deve dare l’esempio”.

"Che segretario sarà". Da Lilli Gruber è già partita la beatificazione di Letta: farsa rosso-spinta

Ma stavolta la conduttrice non è d'accordo “Lei sta scherzando?”, risponde la Gruber. “Ma io do l'esempio, rispetto tutte le regole e non ho infranto nessuna regola chiaro?”. “Però”, fa notare Filippo Roma, “pure lei come la Boschi si è data il bacetto senza mascherina, ma va bene viva l’amore e abbasso le mascherine!”. “Ma no, ma no, lei non deve dire delle sciocchezze, sia buono dai”, conclude la conduttrice di Otto e Mezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.