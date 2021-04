Meghan Markle, indiscrezioni a Pomeriggio 5 sul funerale del principe Filippo: "Ha una scusa per non andarci"

09 aprile 2021 a

a

a

A poche ore dalla notizia della morte del principe Filippo, da 73 anni consorte della regina Elisabetta, tutti gli occhi sono puntati su Meghan Markle e Harry in attesa di una loro reazione e di sapere se parteciperanno al funerale di Filippo. Al momento, Meghan Markle e Harry non avrebbero condiviso sulla sulla loro pagina Instagram, inattiva dal marzo 2020, al contrariodi Kate Middleton e William e di Carlo e Camilla - che sulle loro pagine ufficiali hanno pubblicato il messaggio di cordoglio diffuso da Buckingham Palace con l'immagine del principe Filippo - Harry e Meghan hanno scelto il silenzio "social".

"Ti ha dato alla testa". Meghan e lo sfregio a Lady Diana: William e Harry, la voce sulla rottura definitiva

"Harry vuole stare al fianco della nonna in questo momento tragico, Meghan (incinta) chiederà consiglio ai medici per non correre rischi legati al viaggio", scrive così il Telegraph sulla presenza dei duchi di Sussex. . Lui starebbe organizzando il ritorno nel Regno Unito dare l'ultimo saluto al nonno, a un anno dallo strappo. Lei invece potrebbe rimanere negli Usa.

"Non rinviamo nulla". Meghan Markle e Harry senza pietà. L'ultimo sfregio a nonno Filippo

E a Pomeriggio 5 si sono collegati con l'inviato in Inghilterra che ha raccontato che, "ci si aspetta che almeno il principe Harry tornerà a Londra per partecipare alla cerimonia che dovrebbe tenersi alla St George’s Chapel il prossimo sabato in forma privata. Ma quando si parla di Meghan Markle, Giovanni Ciacci ricorda che dovrebbe essere invitata dalla Regina stessa, secondo il protocollo. “Ci sono stati anche esempi in cui la famiglia reale abbia dovuto di fatto seguire il protocollo, esortando qualcuno a non presentarsi”. Per Filippo Nardi la Markle “Farebbe meglio a rimanere in America se avesse ancora un po’ di buon gusto”, mentre la giornalista Annalisa Venezia fa notare che “Ha un’ottima scusa per non esserci: la gravidanza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.