Isola dei Famosi, ecco le cifre del cachet di Drusilla Gucci: quanto guadagna a settimana. Ma davvero?

Ma quanto guadagnano i naufraghi de L'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? Di conferme ufficiali non ce ne sono, bocche cucite da parte di Mediaset, ovviamente. Ma altrettanto ovviamente, le indiscrezioni trapelano e si rincorrono. L'ultima di queste riguarda Drusilla Gucci, di cui si è parlato nelle ultime ore anche per le voci di un flirt che avrebbe avuto nel passato con il frontman dei Maneskin, Damiano David, indiscrezione che non è stata confermata da nessuno dei diretti interessati. Ma tant'è, qui si parla del cachet.

Stando a quanto trapelato, Drusilla Gucci percepirebbe per partecipare all'Isola dei famosi tra i 5mila e i 7mila euro a settimana. Soltanto un rumor, certo, che se risultasse vero collocherebbe la Gucci nella fascia di cachet in cui ci sarebbero Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Brando Giorgi, Gilles Rocca, Valentina Persia, Paul Gascoigne e Beppe Braida, quest'ultimo costretto nelle ultime ore ad abbandonare il reality per ragioni familiari. Insomma, nella fascia "bassa".

Tra chi ha lasciato l'Isola, ma in questo caso perché è stata eliminata, anche Daniela Martani, la discussa vegana no-vax. E dopo l'eliminazione, ecco che la Martani ha accusato la produzione, affermando che di fatto sarebbe stata "incalzata" per mollare il reality. Tanto che la Martani aveva anche detto di voler tornare a casa, salvo poi essere eliminata. Appena tornata a casa, la Martani su Instagram ci ha tenuto a fare sapere di non aver fatto il vaccino per prendere parte all'Isola, ma solo la profilassi per le malattie tropicali e un tampone molecolare 72 ore prima della partenza. Insomma, ha subito voluto ribadire le sue posizioni no-vax. Contenta lei...

