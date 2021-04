Domenica In? Non proprio, indiscrezione pazzesca su Mara Venier: "Il Draghi della televisione", dove la vedremo

10 aprile 2021 a

Per il prossimo Festival di Sanremo impazza già il toto-nomi per la conduzione. Dopo gli ultimi due condotti dalla coppia Amadeus-Fiorello c'è stata la conferma che non ci sarà una terza volta e così a condurre il Festival di Sanremo 2022 invece potrebbe essere un’altra coppia, quella formata da Mara Venier e Renzo Arbore. L’ipotesi Venier-Arbore piace al "nostro" Roberto Alessi, che su Novella 2000 ha espresso un parere positivo su un’ipotetica conduzione dei due.

"Sono i Draghi della tv, Mara Venier supera sempre il 20% di share con Domenica In, Arbore è una sicurezza per tutto quello che ha fatto in Rai", ha scritto Alessi. E l’ultima edizione di Sanremo ha tra l'altro attirato un grande numero di giovani, visto che l’età media dei telespettatori si è nettamente abbassata anche grazie ai numerosi cantanti adatti ad un pubblico più "giovane". Si sono però allontanati i telespettatori più maturi, che invece con l'ipotesi della coppia formata da Mara Venier e Renzo Arbore, potrebbero riavvicnarsi alla kermesse canora.

Secondo Roberto Alessi è una idea giusta: “Entrambi piacciono al pubblico anziano, ma anche ai giovani”, spiega su Novella 2000. "La classe non invecchia”, ha spiegato sempre Alessi. La stessa Venier, recentemente in una intervista al Messaggero, aveva parlato di due star dei recenti Sanremo: "Il manager di Mahmood mi aveva pregato per l’intervista, poi ha cancellato tutto il venerdì prima. Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”. Invece su Achille Lauro che è di casa a Domenica In: “Come l’ho convinto a venire? Sono un’ex figlia dei fiori rimasta così com’ero, non sono cambiata tantissimo da quando vendevo gli stracci a Campo de’ Fiori, ed evidentemente certi cantanti come lui, o come Ultimo, sentono un’affinità. Tutto sommato anche io sono una rock star”, ha rivelato.

